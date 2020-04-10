В Горбунках жарко разгорелись сухая трава и сарай возле жилых домов

К счастью, огонь не успел переброситься на дома.

Днем 10 апреля в деревне Горбунки в Ленобласти вспыхнула сухая трава, огонь мгновенно захватил деревянные сараи поблизости. Крупный пожар, начавшийся примерно в 15.30, было заметно издалека: над горевшей постройкой на много метров разлился шлейф плотного черного дыма.

Местные жители около получаса сдерживали пламя на одной площади, чтобы оно не перебросилось на жилые дома. Пожар был сильным, жители Горбунков отметили, что даже не отдаленном расстоянии от горящего сарая было жарко. Пожарные ликвидировали огонь в 16.37. Что послужило причиной возгорания, пока не установлено. Пострадавших, как отметили в пресс-службе областного МЧС, не оказалось.

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Видео: Piter.TV