Столкновение с деревом на Приморском шоссе унесло жизнь водителя "Гелендвагена"

Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги.

Утром 10 апреля в Курортном районе Петербурга произошло смертельное ДТП. По информации отдела пропаганды ГИБДД, на 33-м километре шоссе Приморского шоссе водитель не справился с управлением и его "Гелендваген" съехал с дороги прямо в дерево.

Сильное столкновение оказалось роковым: 48-летний автомобилист погиб на месте. Вся передняя часть автомобиля оказалась разбита. По факту ДТП ведется проверка.

Видео: внедорожник на КАД вылетел в отбойник.

Фото: Илья Баварский, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"