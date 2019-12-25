Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения девочки с заброшенного здания в Горбунках

Вокруг недостроенного дома в деревне Горбунки следователи не обнаружили и следа ограждения.

Сосновоборское межрайонное отделение следственного комитета по Ленобласти возбудило уголовное дело по факту падения 11-летней девочки с шестого этажа брошенного недостроя в деревне Горбунки Ломоносовского района. Пресс-служба СК указала и статью УК, в которой содержатся признаки соответствующего преступления: ч.1 ст.216 - нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ребенок, упавший с высоты во время игры со сверстниками, находится в реанимации с тяжелыми травмами, включая перелом поясницы.

После несчастного случая, произошедшего вечером 21 июля, сотрудники правоохранительных органов посетили место происшествия, на которое не единожды ранее жаловались местные жители, чьи дети играли на опасном объекте, и обнаружили отсутствие охранно-защитных ограждений или сотрудников охраны, ограничивающих доступ посторонних лиц на территорию. Дом компании ООО "Стайл-Строй", часть недостроенного ЖК "Август", стоит заброшенным еще с 2003 года. Как и сотни подобных объектов, он привлекает лишь внимание любителей исследовать покинутые строения и детей-подростков, но не ответственных за безопасность чиновников.

Тех, в чьем ведении находился именно этот объект, следователям и предстоит установить, но появятся ли ограждения вокруг сотен других заброшек после того, как в истории с 11-летней девочкой будет найден виновный, крайне маловероятно.

Ранее годовалая девочка упала с четвертого этажа в Красном Селе.

Фото: СУ СК по Ленобласти