Годовалая девочка упала с четвертого этажа в Красном Селе

В воскресенье, 18 июля, в Красном Селе произошел несчастный случай, в результате которого серьезно пострадала годовалая девочка. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Малышка получила травмы после падения с четвертого этажа. Девочка воспользовалась невнимательностью родителей и выпала из открытого окна съемной квартиры на Гатчинском шоссе.
Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломами, ушибом внутренних органов и разрывом левой почки.
Ранее стало известно, как уберечь ребенка от падения из окна.
Фото: pexels.com
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