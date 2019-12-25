Годовалая девочка упала с четвертого этажа в Красном Селе

Малышку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В воскресенье, 18 июля, в Красном Селе произошел несчастный случай, в результате которого серьезно пострадала годовалая девочка. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Малышка получила травмы после падения с четвертого этажа. Девочка воспользовалась невнимательностью родителей и выпала из открытого окна съемной квартиры на Гатчинском шоссе.

Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломами, ушибом внутренних органов и разрывом левой почки.

Ранее стало известно, как уберечь ребенка от падения из окна.

Фото: pexels.com