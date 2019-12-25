Стало известно, как уберечь ребенка от падения из окна

За первую половину лета в Петербурге из окон выпало 16 детей.

Исполнительный директор компании Rehau Service, которая занимается изготовлением москитных сеток, заявил, что ни одна москитная система не спасет ребенка от падения из окна. Об этом он сообщил в беседе "Невским Новостям".

По словам эксперта Игоря Гнатчука, существуют и сетки-антикошки, которые не дают животным сорваться с окна. Однако выдерживают они только вес питомцев, поэтому на такие конструкции рассчитывать родителям тоже нельзя.

Специалист предлагает мамам и папам обратить внимание на детские замки, которые позволяют открывать окно только в режиме проветривания.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ребенок выпал из окна в Отрадном. Малыш получил серьезные травмы.

Фото: Pexels (Anastasia Shuraeva)