В Ломоносове ночью за полчаса потушили квартиру

Сведения о пострадавших не поступали.

В ночь на воскресенье, 20 декабря, в Ломоносове тушили двухкомнатную квартиру в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу.

Инциднт произошел в доме № 1 на улице Красного Флота. Возгорание зафиксировали около часа ночи На место ЧП выехали 15 пожарных на трех спецмашинах. Горела обстановка на площади 10 квадратных метров.

Пожарные устранили возгорание за менее чем за полчаса. С огнём боролись 15 человек и четыре единицы техники.

Ранее мы сообщали о том, что из горящего жилого дома на Индустриальном проспекте эвакуировали 15 человек.

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