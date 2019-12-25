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Из горящего жилого дома на Индустриальном проспекте эвакуировали 15 человек
Сегодня, 19:25
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nadezhda_sib

Из горящего жилого дома на Индустриальном проспекте эвакуировали 15 человек

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Огонь охватил 12 кв. метров.

Из горящей квартиры на Индустриальном, 29 спасли мужчину. Всего из жилого дома эвакуировали 15 человек, они находились на вышележащих этажах, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило вечером 19-го декабря. Происшествию присвоили ранг №1. В однокомнатной квартире на пятом этаже произошло возгорание на общей площади 12 кв. метров. Всего в доме 16 этажей. Пламя охватило комнату и коридор. 

Жильца квартиры передали бригаде скорой медицинской помощи. Среди эвакуированных из дома ― двое детей. 

Пожар ликвидировали в 19:00. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в баре на Садовой улице загорелась кухня.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: пожар, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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