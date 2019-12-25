Из горящего жилого дома на Индустриальном проспекте эвакуировали 15 человек

Огонь охватил 12 кв. метров.

Из горящей квартиры на Индустриальном, 29 спасли мужчину. Всего из жилого дома эвакуировали 15 человек, они находились на вышележащих этажах, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило вечером 19-го декабря. Происшествию присвоили ранг №1. В однокомнатной квартире на пятом этаже произошло возгорание на общей площади 12 кв. метров. Всего в доме 16 этажей. Пламя охватило комнату и коридор.

Жильца квартиры передали бригаде скорой медицинской помощи. Среди эвакуированных из дома ― двое детей.

Пожар ликвидировали в 19:00.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в баре на Садовой улице загорелась кухня.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK