В баре на Садовой улице загорелась кухня

Днем 19-го декабря поступило сообщение о пожаре в баре на Садовой улице. В огне оказалась кухня, узнал Piter.TV от источника.
Возгорание в доме №7 на Садовой улице произошло в 17-м часу. Около 17:00 пожар ликвидировали.По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Из здания эвакуировали 7 сотрудников заведения.
Огонь охватил территорию площадью 20 кв. метров. Кухня находится на цокольном этаже, всего в здании 4 этажа.
Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу
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