В баре на Садовой улице загорелась кухня

Сотрудников заведения вывели на улицу.

Днем 19-го декабря поступило сообщение о пожаре в баре на Садовой улице. В огне оказалась кухня, узнал Piter.TV от источника.

Возгорание в доме №7 на Садовой улице произошло в 17-м часу. Около 17:00 пожар ликвидировали.По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Из здания эвакуировали 7 сотрудников заведения.

Огонь охватил территорию площадью 20 кв. метров. Кухня находится на цокольном этаже, всего в здании 4 этажа.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу