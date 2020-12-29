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Более тысячи учеников эвакуировали в другую школу из-за пожара в здании на Латышских стрелков
Сегодня, 13:49
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Более тысячи учеников эвакуировали в другую школу из-за пожара в здании на Латышских стрелков

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Дети и учителя покинули школу еще до прибытия спасателей.

Утром 20-го января в гимназии №315 на улице Латышских стрелков произошел пожар. Спустя 20 минут после сообщения о возгорании его ликвидировали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербурге.

Школа располагается в доме №9, корпус 3. Огонь распространился в серверной на площади 1,5 кв. метров.

По информации от источника Piter.TV, ученики и сотрудники самостоятельно покинули здание. В гимназии находилось 80 человек персонала. Более тысячи детей эвакуировали в лицей №572, который располагается по соседству.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что школа Петродворцового района получила предупреждение за нарушения санитарно-эпидемиологических правил. 

Фото: vk.com/mo_57

 

Теги: пожар, школа, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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