Более тысячи учеников эвакуировали в другую школу из-за пожара в здании на Латышских стрелков

Дети и учителя покинули школу еще до прибытия спасателей.

Утром 20-го января в гимназии №315 на улице Латышских стрелков произошел пожар. Спустя 20 минут после сообщения о возгорании его ликвидировали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербурге.

Школа располагается в доме №9, корпус 3. Огонь распространился в серверной на площади 1,5 кв. метров.

По информации от источника Piter.TV, ученики и сотрудники самостоятельно покинули здание. В гимназии находилось 80 человек персонала. Более тысячи детей эвакуировали в лицей №572, который располагается по соседству.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что школа Петродворцового района получила предупреждение за нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Фото: vk.com/mo_57