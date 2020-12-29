Школа Петроградского района получила предупреждение за нарушения санитарно-эпидемиологических правил

В сентябре 2020-го года в школе болели более 20% учащихся.

Петродворцовый районный суд Петербурга привлек к административной ответственности школа №416 Петродворцового района за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В период с 14 сентября по 2 октября 2020 в школе коронавирусом официально заболели 43 человека, из них 9 человек ― сотрудники учреждения. Санитарно-эпидемиологическое расследование, которое прошло 6 октября, выявило нарушения.

Так, например, школе продолжалось обучение в очном режиме, несмотря на то, что 20% и более % детей отсутствовали по причине ОРВИ. Заболевшие были в 6-10 классах.

При приготовлении дезинфицирующего раствора "Жавель-Солид" использовалось ведро без маркировки объема, а так же отсутствовал мерный стакан, что не позволяло точно определить количество набранной воды для приготовления раствора, и, как следствие, не определить точную концентрацию раствора. Также отсутствовали сведения о проведении утренней термометрии у учащихся.

Защитники учреждения пояснили, что школа является бюджетных учреждением и располагает только той суммой, которая заложена в смене. Оплатить штраф оно не сможет. В связи с этим суд постановил вынести в качестве наказания предупреждение. Учитывалось, что ранее администрация не привлекалась к ответственности, реальной угрозы жизни и здоровью людей в результате совершения нарушений не было.

Фото: Piter.TV