В Гатчинском районе родители с тремя детьми спаслись из горящего дома

По предварительным данным, взрослые и дети не пострадали.

В воскресенье, 2 мая, в поселке Высокоключевой Кобринского сельского поселения на Безымянном переулке начался пожар в одном из частных домов. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что родители с тремя детьми успели покинуть горящее здание. По имеющимся данным, пострадавших нет.

Подробности и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в поселке Ульяновка в пожаре погиб ребенок. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: Piter.tv