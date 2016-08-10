В Гатчинском районе родители с тремя детьми спаслись из горящего дома

В воскресенье, 2 мая, в поселке Высокоключевой Кобринского сельского поселения на Безымянном переулке начался пожар в одном из частных домов. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Известно, что родители с тремя детьми успели покинуть горящее здание. По имеющимся данным, пострадавших нет.
Подробности и обстоятельства возгорания устанавливаются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в поселке Ульяновка в пожаре погиб ребенок. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все