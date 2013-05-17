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В поселке Ульяновка в пожаре погиб ребенок
Сегодня, 10:16
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kraratau27

В поселке Ульяновка в пожаре погиб ребенок

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Девочке было 9 лет. Возбуждено уголовное дело.

В Тосненском районе произошел пожар, в результате которого погибла 9-летняя школьница. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленобласти. 

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. Выясняются причины пожара.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пострадавшим при тушении "Невской мануфактуры" пожарным вручили награды и квартиры. На данный момент спасатели находятся в Центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова.

Фото: Piter.tv

Теги: погиб ребенок, пожар, пожар в ульяновке, тосненский район, ульяновка
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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