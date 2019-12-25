  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На территории бывшего завода в поселке Дружная Горка произошел пожар
Сегодня, 14:04
126
nadezhda_sib

На территории бывшего завода в поселке Дружная Горка произошел пожар

0 0

Угрозы распространения огня нет.

Спасатели локализовали пожар в поселке Дружная Горка Гатчинской области. Он произошел на территории бывшего завода "Стекольный", который на данный момент заброшен. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Несмотря на дым, угрозы распространения возгорания нет. На месте работают 18 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники. В огне оказались резервуары с остатками мазута.

О пострадавших не сообщается. 

Прямо сейчас масштабный пожар тушат в Невском районе Петербурга. На Октябрьской набережной полыхают 1500 тыс. квадратных метров. 

Фото: ВКонтакте / Администрация Гатчинского района

Теги: заброшенный завод, мазут, пожар
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии