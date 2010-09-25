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Мужчина пострадал во время пожара в гараже на Маршала Блюхера

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На борьбу с огнем ушло около 50 минут.

Хозяина гаража госпитализировали после пожара на Маршала Блюхера. Возгорание произошло в 2 часа ночи 30-го октября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар произошел по адресу Маршала Блюхера, 9/1. В железобетонном гараже площадью 16 "квадратов" выгорела обстановка. Хозяин помещения получил ожоги, его доставили в больницу. 

С огнем удалось справиться в 02:49. В ликвидации пожара участвовали 10 спасателей. 

Накануне из-за прорыва трубы на Маршала Жукова пострадали три человека. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Nikita Zelenkoff

Теги: гараж, ожоги, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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