Мужчина пострадал во время пожара в гараже на Маршала Блюхера

На борьбу с огнем ушло около 50 минут.

Хозяина гаража госпитализировали после пожара на Маршала Блюхера. Возгорание произошло в 2 часа ночи 30-го октября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар произошел по адресу Маршала Блюхера, 9/1. В железобетонном гараже площадью 16 "квадратов" выгорела обстановка. Хозяин помещения получил ожоги, его доставили в больницу.

С огнем удалось справиться в 02:49. В ликвидации пожара участвовали 10 спасателей.

Накануне из-за прорыва трубы на Маршала Жукова пострадали три человека.

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