Три человека пострадали в результате прорыва трубы на Маршала Жукова

Среди пострадавших есть ребенок.

Днем 29 октября на проспекте Маршала Жукова прорвало трубу. Проезжую часть заволокло паром. Три человека пострадали, узнал Piter.TV от источника.

По информации пресс-службы "Теплосети Санкт-Петербурга", к ликвидации аварии на трубопроводе приступили в 13:50 29-го октября. Она произошла у дома №33. Автомобильное движение частично останавливалось. Ремонтные работы завершатся 30 октября.

По информации Piter.TV, среди пострадавших оказались девочка 2010-го года рождения, женщина 1970-го года рождения и мужчина. Они получили ожоги. С места были эвакуированы 10 человек.

В "Теплосети" отметили, что в случае повреждения имущества ущерб застрахован.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Соколов