Спасатели тушили кухню в квартире на улицы Веры Слуцкой

После ликвидации огня проводилось проветривание и проверка этажей.

Днем 8-го декабря в жилом доме в Колпинском районе произошел пожар, об этом Piter.TV узнал от источника.

Спасатели выехали на вызов в дом №191 на улице Веры Слуцкой в 12 часов дня. В девятиэтажном доме 8-м этаже загорелась кухня в отдельной трехкомнатной квартире. Огонь охватил территорию площадью 3 кв. метра. Общая площадь квартиры составляет 63 кв. метров.

До 13 часов дня все работы были окончены. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о пожаре на улице Веры Слуцкой. Очевидцы засняли языки пламени в окнах жилого дома.

Фото: pixabay.com