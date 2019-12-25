  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спасатели тушили кухню в квартире на улицы Веры Слуцкой
Сегодня, 14:35
139
nadezhda_sib

Спасатели тушили кухню в квартире на улицы Веры Слуцкой

0 0

После ликвидации огня проводилось проветривание и проверка этажей.

Днем 8-го декабря в жилом доме в Колпинском районе произошел пожар, об этом Piter.TV узнал от источника. 

Спасатели выехали на вызов в дом №191 на улице Веры Слуцкой в 12 часов дня. В девятиэтажном доме 8-м этаже загорелась кухня в отдельной трехкомнатной квартире. Огонь охватил территорию площадью 3 кв. метра. Общая площадь квартиры составляет 63 кв. метров. 

До 13 часов дня все работы были окончены. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о пожаре на улице Веры Слуцкой. Очевидцы засняли языки пламени в окнах жилого дома. 

Фото: pixabay.com

Теги: колпинский район, кухня, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии