Появились видео с утреннего пожара в жилом доме на Софьи Ковалевской

Официально о пострадавших не сообщалось.

Ранним утром 8-го декабря в жилом доме на улице Софьи Ковалевской произошел пожар. Происшествие на видео засняли очевидцы.

На кадрах видно, что квартира на 4-м этаже значительно обгорела. По информации Piter.TV, с 5-го этажа по маршевой лестнице эвакуировали 5 человек. Сведения о пострадавших уточняются, однако очевидцы утверждают, что кого-то увезли на "скорой".

Напомним, сообщение о пожаре в доме №11/5 поступило около 6 утра. В 7 часов огонь ликвидировали. В одном из помещений в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 8 кв. метров. Предположительно, это случилось на кухне.

Видео: Юлия Степенко / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK