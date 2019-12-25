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Из горящей квартиры на улице Софьи Ковалевской эвакуировали 5 человек
Сегодня, 11:36
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nadezhda_sib

Из горящей квартиры на улице Софьи Ковалевской эвакуировали 5 человек

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По предварительным данным, возгорание случилось на кухне.

Утром 8-го декабря в Калининском районе Петербурга произошел пожар в двухкомнатной квартире. На ликвидацию огня потребовалось около часа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в квартире на улице Софьи Ковалевской, 11/5 поступило в 06:01 В одном из помещений обгорела обстановка на площади 8 кв. метров. В 07:11 пожар ликвидировали. 

По информации Piter.TV, возгорание случилось на 4-м этаже на кухне. Общая площадь квартиры составляет 50 кв. метров. Во время пожара на место прибыл электрик управляющей компании и обесточил квартиру. С 5 этажа по маршевой лестнице спасатели эвакуировали 5 человек.

Сведения о пострадавших уточняются. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция задержала мужчину, который поджег чужой "Рено" на Отечественной улице. 

Фото из архива пресс-служба ГУ МЧС по СПб 

Теги: жилой дом, маршевая лестница, пожар, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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