Из горящей квартиры на улице Софьи Ковалевской эвакуировали 5 человек

По предварительным данным, возгорание случилось на кухне.

Утром 8-го декабря в Калининском районе Петербурга произошел пожар в двухкомнатной квартире. На ликвидацию огня потребовалось около часа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в квартире на улице Софьи Ковалевской, 11/5 поступило в 06:01 В одном из помещений обгорела обстановка на площади 8 кв. метров. В 07:11 пожар ликвидировали.

По информации Piter.TV, возгорание случилось на 4-м этаже на кухне. Общая площадь квартиры составляет 50 кв. метров. Во время пожара на место прибыл электрик управляющей компании и обесточил квартиру. С 5 этажа по маршевой лестнице спасатели эвакуировали 5 человек.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция задержала мужчину, который поджег чужой "Рено" на Отечественной улице.

Фото из архива пресс-служба ГУ МЧС по СПб