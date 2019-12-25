Задержан мужчина, поджегший чужой "Рено" на Отечественной улице

Автомобиль выгорел полностью.

В пятом часу утра 3 декабря в полицию Петербурга сообщили о горящем на Отечественной улице автомобиле. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, полыхающий "Рено Логан" заметили во дворе дома №7.

Принадлежащий 51-летней местной жительнице автомобиль полностью выгорел, пострадавших в пожаре не оказалось. В полиции возбудили дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а уже утром 7 декабря на улице Шувалова в Мурино задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался 23-летний мужчина.

Ранее мы рассказывали, что в Тайцах поймали троих подростков, отнявших у прохожего рюкзак и велосипед.

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