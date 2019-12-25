В Тайцах поймали троих подростков, отнявших у прохожего рюкзак и велосипед

Перед ограблением парни избили мужчину.

На днях, 3 декабря, в полицию Гатчинского района Ленобласти поступило заявление от 34-летнего местного жителя. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, ночью 1 декабря на него напали трое неизвестных.

Инцидент произошел на улице Пушкина в поселке Тайцы. Мужчину избили, отобрали у него велосипед и рюкзак с мобильным телефоном и 6200 рублей, ущерб составил свыше 18 тысяч рублей. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, после этого мужчину отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

В ходе розысков по возбужденному делу о грабеже полиция поймала на улице Островского в том же поселке троих подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Похищенные вещи полностью изъяли, малолетних грабителей поместили под подписку о невыезде.

Ранее мы рассказывали, как полиция поймала петербуржца, находящегося в бегах больше года после кражи.

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