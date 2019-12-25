Полиция поймала петербуржца, находящегося в бегах больше года после кражи

Мужчина украл железнодорожные детали.

Транспортные полицейские Петербурга поймали мужчину, больше года находящегося в федеральном розыске. Как рассказали в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте, 34-летний петербуржец скрывался от правоохранителей, не желая наказания за крупную кражу.

Установлено, что больше года назад злоумышленник украл железнодорожные детали на территории Петербурга, а потом скрывался в маленькой деревне Псковской области, изменив внешность и устроившись на ферму разнорабочим. В момент поимки вор пытался убежать от полиции в лес, но попытка не увенчалась успехом.

Злоумышленника поместили под арест.

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Фото: Piter.TV