Жительница Ломоносова убила знакомого бутылкой по голове

Женщина задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Около пяти часов утра во вторник, 24 ноября, в полицию Петродворцового района Петербурга сообщили об обнаруженном в Ломоносове теле мужчины. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, труп лежал в одной из квартир дома №4 по Петровскому переулку.

Спустя чуть более часа полиция задержала по горячим следам подозреваемую в преступлении: в парадной дома на улице Федюнинского поймали 43-летнюю неработающую местную жительницу. Выяснилось, что двумя днями ранее женщина, находясь в гостях у своего ныне умершего знакомого, ударила его бутылкой по голове в пылу внезапной ссоры. Удар оказался смертельным.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что на Маршала Захарова мужчина едва не зарезал своего 65-летнего отца.

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