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На Маршала Захарова мужчина едва не зарезал своего 65-летнего отца
Сегодня, 9:29
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Alena_Zinovieva

На Маршала Захарова мужчина едва не зарезал своего 65-летнего отца

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Потерпевший получил ножевое ранение в грудь во время пьяной ссоры с близким родственником.

Вечером 22 ноября в больницу Петербурга поступил 65-летний мужчина с ножевым ранением груди. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мужчина получил ранение во время конфликта с 40-летним сыном в квартире дома на улице Маршала Захарова. Ссора между родственниками возникла во время пьяных посиделок. Сын пострадавшего не сумел совладать с эмоциями, схватил нож и ударил им в грудь собственного отца.

У потерпевшего диагностировали проникающее колото-резаное торакоабдоминальное ранение с повреждением диафрагмы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее в Петербурге двухмесячная малышка получила перелом черепа, выпав из переноски.

Фото: pixabay.com

Теги: конфликт, поножовщина, пьяная ссора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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