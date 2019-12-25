В Петербурге двухмесячная малышка получила перелом черепа, выпав из переноски

Вечером 22 ноября в Выборгском районе Петербурга произошел несчастный случай, который привел к госпитализации двухмесячной девочки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Малышка получила травмы в квартире на улице Хошимина. В переноске порвался ремень, и девочка упала на пол. Ее в тяжелом состоянии увезли в больницу. Врачи диагностировали у ребенка перелом левой теменной кости, а также гематомы.
Семья у девочки полная, на учете не состоит. По факту случившегося проводится проверка.
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Фото: pixabay.com
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