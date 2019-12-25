На Ладожском вокзале задержали мужчину за секс с 16-летней школьницей

В полицию еще в сентябре обратилась бабушка девочки.

На Ладожском вокзале задержали 27-летнего молодого человека, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьницы. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 8 сентября обратилась 71-летняя пенсионерка из Всеволожска. Она рассказала, что 24 августа в поселке Романовка знакомый по имени "Дилдор" совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 16-летней внучки (опекаемой).

В воскресенье, 22 ноября, в 6:10 на Ладожском вокзале, по подозрению в совершении указанного преступления задержан гражданин РФ. По предварительной информации, он 24 августа в своей квартире в поселке Романовка совершил половое сношение 16-летней девушкой.

В 2016 году подозреваемый был осужден по ст.327 ч.3 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Был приговорен к обязательным работам в течение 100 часов.

Фото: Piter.TV