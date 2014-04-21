Под Петербургом сгорели временные жилые сооружения для рабочих

По предварительным данным, причиной происшествия стал оставленный включенным тепловой прибор.

Кингисеппская городская прокуратура проводит проверку по факту пожара в деревне Логи. По информации надзорного ведомства, утром 13 октября сгорели временные жилые рабочие сооружения.

По предварительным данным, причиной происшествия стал оставленный включенным тепловой прибор. В рамках мероприятий прокуратуры будет дана оценка деятельности контролирующих органов.

В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле городского прокурора. Пресс-служба прокуратуры Ленобласти

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Видео: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти