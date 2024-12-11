Пожар охватил частный дом в Лисьем Носу

В двухэтажном здании сгорела комната площадью 15 км. метров.

В 16:28 в МЧС поступило сообщении о возгорании, которое было зарегистрировано в доме №20 по Центральной улице в поселке Лисий Нос. Огонь разгорелся в одной из комнат частного владения и спалил ее, – сообщают в Оперативной пресс-службе спасательной службы Северной столицы.

На тушение пожара выдвинулись 10 спасателей на двух машинах. Они локализовали возгорание, охватившее 15 кв. метров жилплощади и потушили его к 17:21. Сведений о пострадавших не приводится.

Ранее мы писали, что в пожаре на Гаврской улице пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV