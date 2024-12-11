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В пожаре на Гаврской пострадал мужчина
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В пожаре на Гаврской пострадал мужчина

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Сигнал о возгорании в доме 13 на Гаврской улице поступил в диспетчерскую службу 6 февраля в 12:08.

В четверг, 6 февраля, в Выборгском районе Петербурга произошёл пожар в квартире. Один человек нуждался в медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Петербургу, сигнал о возгорании в доме 13 на Гаврской улице поступил в диспетчерскую службу 6 февраля в 12:08. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые обнаружили, что огонь распространился на кухню и коридор квартиры, охватывая общую площадь 10 квадратных метров.

Пожар был потушен в 12:25. В результате происшествия пострадал мужчина, который был доставлен в лечебное учреждение. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять сотрудников.

Ранее мы сообщили о том, что после пожара в Колпино два человека попали в больницу.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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