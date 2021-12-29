Пожар в автомастерской на Гранитной улице тушили 5 часов

Возгорание произошло в одноэтажной постройке.

Ночью 7 февраля в автомастерской на Гранитной улице в Красногвардейском районе произошел пожар. Кадрами с места поделились очевидцы, они обратили внимание на черный дым.

Сообщение о пожаре поступило в 00:47 по адресу Гранитная улица, 51. В одноэтажном здании горела обстановка на площади 100 квадратных метров. Справиться с пожаром окончательно удалось только в 6 часов. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации огня участвовали 30 спасателей и 6 единиц техники.

Ранее Piter.TV писал о серьезном пожаре в Приморском районе. Сгорел частный хостел.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ольга Татаринова, Аня Кларк

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анна Косенкова