В Приморском районе тушили 2-этажный дом на площади 225 квадратных метров

Здание сгорело дотла.

Вечером 6 февраля в Приморском районе Петербурга произошел крупный пожар. На 2-й Семеновской улице, 17, воспламенился частный 2-этажный дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 21:00. Огонь охватил здание размером 15 на 15 метров по всей площади. Горели все 225 квадратных метров. По словам очевидцев, здесь располагался частный хостел.

Сообщения о пострадавших не поступали. С огнем боролись четыре единицы техники и 20 сотрудников МЧС.

Ранее на Ораниенбаумском проспекте горела "однушка".

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб