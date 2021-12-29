На Ораниенбаумском проспекте горела "однушка"

Спасатели потушили возгорание за 20 минут.

Сегодня днем, 6 февраля, в Петродворцовом районе вспыхнула однокомнатная квартира. Пожар произошел на Ораниенбаумском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь охватил 15 "квадратов". Спасатели потушили возгорание за 20 минут. К работе привлекли 15 человек личного состава. В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина пожара.

Ранее на Piter.tv: на 2-й Никитинской пожарные 40 минут тушили бытовку.

Фото: Piter.tv