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На 2-й Никитинской пожарные 40 минут тушили бытовку

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О пострадавших не сообщается.

Сегодня ночью, 6 февраля, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. На 2-й Никитинской улице вспыхнула бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Пламя отправились тушить 15 спасателей. Они ликвидировали возгорание за 40 минут. В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина воспламенения. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в поликлинике на В.О. пациентам с COVID-19 посоветовали добираться до врача на общественном транспорте.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: горит бытовка, мчс, север петербурга, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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