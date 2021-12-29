На 2-й Никитинской пожарные 40 минут тушили бытовку

О пострадавших не сообщается.

Сегодня ночью, 6 февраля, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. На 2-й Никитинской улице вспыхнула бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пламя отправились тушить 15 спасателей. Они ликвидировали возгорание за 40 минут. В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина воспламенения.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в поликлинике на В.О. пациентам с COVID-19 посоветовали добираться до врача на общественном транспорте.

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