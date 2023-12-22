На проспекте Шаумяна в неэксплуатируемом здании происходило горение

Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 спасателей.

В Красногвардейском районе сегодня, 25 апреля, произошел пожар. На проспекте Шаумяна в доме № 1 вспыхнул чердак в неэксплуатируемом здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:02. Пламя охватило два квадратных метра.

Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 спасателей. В 00:13 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются, проводится проверка.

Ранее мы писали, что спасатели эвакуировали женщину из леса Тосненского района.

Фото: Piter.tv