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На проспекте Шаумяна в неэксплуатируемом здании происходило горение
Сегодня, 9:19
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На проспекте Шаумяна в неэксплуатируемом здании происходило горение

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Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 спасателей. 

В Красногвардейском районе сегодня, 25 апреля, произошел пожар. На проспекте Шаумяна в доме № 1 вспыхнул чердак в неэксплуатируемом здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:02. Пламя охватило два квадратных метра.  

Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 спасателей. В 00:13 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются, проводится проверка.                                                           

Ранее мы писали, что спасатели эвакуировали женщину из леса Тосненского района.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, проспект шаумяна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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