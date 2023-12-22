На проспекте Шаумяна в неэксплуатируемом здании происходило горение

В Красногвардейском районе сегодня, 25 апреля, произошел пожар. На проспекте Шаумяна в доме № 1 вспыхнул чердак в неэксплуатируемом здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:02. Пламя охватило два квадратных метра.
Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 спасателей. В 00:13 пожар был ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются, проводится проверка.
Ранее мы писали, что спасатели эвакуировали женщину из леса Тосненского района.
Фото: Piter.tv
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