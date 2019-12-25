Недалеко от Витебского вокзала загорелся ангар

Сведения о пострадавших не поступали.

Утром 4-го октября в ангаре на Введенском канале в Адмиралтейском районе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Спасатели получили сообщение о возгорании в доме №14 в 10:15. Недалеко находится Витебский вокзал.

По официальным данным, огонь охватил 15 кв. метров в ангаре площадью 150 "квадратов". В 10:26 пожар удалось локализовать. В тушении принимали участие 15 сотрудников МЧС.

Накануне на набережной Обводного канала 15 пожарных тушили мусор.

Фото: Piter.TV