Недалеко от Витебского вокзала загорелся ангар

Утром 4-го октября в ангаре на Введенском канале в Адмиралтейском районе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Спасатели получили сообщение о возгорании в доме №14 в 10:15. Недалеко находится Витебский вокзал.
По официальным данным, огонь охватил 15 кв. метров в ангаре площадью 150 "квадратов". В 10:26 пожар удалось локализовать. В тушении принимали участие 15 сотрудников МЧС.
Накануне на набережной Обводного канала 15 пожарных тушили мусор.
Фото: Piter.TV
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