На набережной Обводного канала 15 пожарных тушили мусор

В воскресенье, 3 октября, на набережной Обводного канала произошел небольшой пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Информация о возгорании в заброшенном здании поступила около 15:10. Пожарные оперативно прибыли по адресу и обнаружили, что в доме горит мусор. Пламя охватило площадь в 10 квaдратных метров.
Команда из 15 спасателей на трех смецмашинах ликвидировала возгорание за 20 минут. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее на Piter.tv сообщили, что десять пожарных тушили вспыхнувший "Камаз" на ЗСД.
Фото: Piter.tv
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