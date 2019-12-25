На набережной Обводного канала 15 пожарных тушили мусор

Возгорание локализовали спустя 20 минут. Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье, 3 октября, на набережной Обводного канала произошел небольшой пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Информация о возгорании в заброшенном здании поступила около 15:10. Пожарные оперативно прибыли по адресу и обнаружили, что в доме горит мусор. Пламя охватило площадь в 10 квaдратных метров.

Команда из 15 спасателей на трех смецмашинах ликвидировала возгорание за 20 минут. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что десять пожарных тушили вспыхнувший "Камаз" на ЗСД.

Фото: Piter.tv