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На набережной Обводного канала 15 пожарных тушили мусор
Сегодня, 16:20
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На набережной Обводного канала 15 пожарных тушили мусор

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Возгорание локализовали спустя 20 минут. Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье, 3 октября, на набережной Обводного канала произошел небольшой пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Информация о возгорании в заброшенном здании поступила около 15:10. Пожарные оперативно прибыли по адресу и обнаружили, что в доме горит мусор. Пламя охватило площадь в 10 квaдратных метров. 

Команда из 15 спасателей на трех смецмашинах ликвидировала возгорание за 20 минут. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что десять пожарных тушили вспыхнувший "Камаз" на ЗСД.

Фото: Piter.tv

Теги: возгорание на обводном канале, горит мусор, гу мчс, спасатели
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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