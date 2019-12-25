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Десять пожарных тушили вспыхнувший "Камаз" на ЗСД
Сегодня, 15:45
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Десять пожарных тушили вспыхнувший "Камаз" на ЗСД

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На данный момент сведения о пострадавших не поступали. 

В воскресенье, 3 октября, в Василеостровском районе Петербурга загорелся "Камаз". Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по городу. 

Вызов на пульт экстренной службы поступил в в 15:06. Сообщается, что пожар произошёл на 29 км западного скоростного диаметра в автомобиле марки "Камаз", где обгорел полуприцеп. Через 20 минут, в 15:26, десять пожарных и две единицы техники ликвидировали огонь. На данный момент сведения о пострадавших не поступали. 

Ранее Piter.tv писал, что восемь спасателей тушили частный дом в Тосненском районе Ленобласти.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: зсд, камаз, огонь полуприцеп
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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