Десять пожарных тушили вспыхнувший "Камаз" на ЗСД

На данный момент сведения о пострадавших не поступали.

В воскресенье, 3 октября, в Василеостровском районе Петербурга загорелся "Камаз". Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по городу.

Вызов на пульт экстренной службы поступил в в 15:06. Сообщается, что пожар произошёл на 29 км западного скоростного диаметра в автомобиле марки "Камаз", где обгорел полуприцеп. Через 20 минут, в 15:26, десять пожарных и две единицы техники ликвидировали огонь. На данный момент сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Piter.tv писал, что восемь спасателей тушили частный дом в Тосненском районе Ленобласти.

Фото: Piter.tv

