В подвале школы в Светогорске произошел пожар. Эвакуированы 770 человек

К ликвидации возгорания привлекли личный состав 108-й пожарной части Выборгского отряда "Леноблпожспас" и специалистов ООО "911".

Накануне утром, 14 сентября, около 9:00, в городе Светогорске Выборгского района Ленинградской области загорелось подвальное помещение четырехэтажного здания школы на Рощинской улице. Об этом сообщает пресс-служба "Леноблпожспас".

На площади два квадратных метра вспыхнул строительный мусор. Из здания были оперативно эвакуированы 770 человек, включая 728 детей.

К ликвидации возгорания привлекли личный состав 108-й пожарной части Выборгского отряда "Леноблпожспас" и специалистов ООО "911".

Ранее мы сообщили о том, что в деревне Скотное под Петербургом потушили пожар в ангаре на площади 480 "квадратов".

Фото: Piter.TV