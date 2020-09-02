В Сосновом Бору незатушенная сигарета привела к пожару в квартире

Несмотря на предпринятые усилия, хозяин квартиры скончался в машине скорой помощи, не дождавшись прибытия в лечебное учреждение.

Вечером 8 июня в городе Сосновый Бор произошёл трагический инцидент, связанный с возгоранием квартиры, вызванным действиями курящего человека. Подробности ситуации изложены в сообщении Telegram-канала МЧС России, пишет spb.aif.ru.

Выяснилось, что причиной пожара послужила незатушенная сигарета, брошенная владельцем помещения. Огонь распространился довольно быстро, и прибывшие пожарные расчеты смогли справиться с чрезвычайной ситуацией примерно за полчаса. В процессе тушения огня сотрудниками МЧС была проведена эвакуация жильцов дома, включая пострадавшего хозяина квартиры, общее число эвакуированных составило десять человек.

Несмотря на предпринятые усилия, мужчина скончался в машине скорой помощи, не дождавшись прибытия в лечебное учреждение.

В ведомстве напоминают гражданам о мерах безопасности при курении: категорически запрещается курить в кровати, обязательно использовать пепельницу и внимательно следить за состоянием сигареты, чтобы избежать повторения аналогичных трагедий.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Культуры в "Газели" горел мусор.

Фото: Telegram / МЧС России