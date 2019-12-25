На проспекте Культуры в "Газели" горел мусор

С огнем справились к 19:27, по предварительным данным, пострадавших нет.

В Выборгском районе вечером 6 июня произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: проспект Культуры, 4к5, поступило на пульт спасателей в 18:56. В кузове "Газели" полыхал мусор на площади 1,5 "квадрата".

С огнем справились к 19:27, по предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание ликвидировали 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняют.

Ранее мы сообщили о том, что 15-летний подросток поджег автомобиль Toyota Camry на Захарьевской улице. Мальчика опросили, как и его родителей. Возгорание машины удалось своевременно ликвидировать, никто не пострадал.

Фото: Piter.TV