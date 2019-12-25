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На проспекте Культуры в "Газели" горел мусор
Сегодня, 19:50
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На проспекте Культуры в "Газели" горел мусор

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С огнем справились к 19:27, по предварительным данным, пострадавших нет.

В Выборгском районе вечером 6 июня произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: проспект Культуры, 4к5, поступило на пульт спасателей в 18:56. В кузове "Газели" полыхал мусор на площади 1,5 "квадрата". 

С огнем справились к 19:27, по предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание ликвидировали 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняют. 

Ранее мы сообщили о том, что 15-летний подросток поджег автомобиль Toyota Camry на Захарьевской улице. Мальчика опросили, как и его родителей. Возгорание машины удалось своевременно ликвидировать, никто не пострадал. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, проспект культуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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