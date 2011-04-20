Подросток поджег автомобиль в центре Петербурга

Материалы проведенной оперативной проверки направлены сотрудникам следственных органов для принятия законного решения относительно дальнейших действий.

Вечером 5 июня сотрудники правоохранительных органов северной столицы задержали 15-летнего юношу, подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля марки Toyota Camry на Захарьевской улице в центральной части Петербурга, информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вблизи дома номер восемь на указанной улице, где прохожие заметили пожар и незамедлительно вызвали полицейских. Прибывшие на место оперативники быстро установили личность предполагаемого виновника происшествия — подростка, родившегося в 2010 году, которого оперативно доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.

Родителей подозреваемого также попросили прибыть в правоохранительные органы для участия в разбирательстве, подчеркнули представители полиции.

Возгорание машины удалось своевременно ликвидировать, никто не пострадал. Материалы проведенной оперативной проверки направлены сотрудникам следственных органов для принятия законного решения относительно дальнейших действий.

Ранее суд огласил приговор петербуржцу за поджог шкафа сотовой связи.

Фото: Piter.TV