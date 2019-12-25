Пожар в Шушарах охватил неэксплуатируемое здание

Для тушения огня были задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сегодня, 15 ноября, в 13:27 в МЧС поступила информация о возгорании в заброшенном одноэтажном доме по адресу: посёлок Шушары, улица Центральная, дом № 12.

Спасателям удалось локализовать огонь на площади 25 квадратных метров. В 13:52 пожар был потушен. Информация о пострадавших отсутствует.

Для тушения огня были задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что в пожарах в разных районах Петербурга погибли три человека.

Фото: Piter.TV