За ночь в пожарах в разных районах Петербурга погибли три человека

Примерно в 3:00 вспыхнул первый пожар в комнате трехкомнатной квартиры в доме 86А на набережной Обводного канала.

В ночь на четверг, 14 ноября, в Петербурге произошло три пожара в квартирах, в результате которых погибли три человека. Эту информацию распространила пресс-служба петербургского управления МЧС РФ.

Примерно в 3:00 вспыхнул пожар в комнате трехкомнатной квартиры в доме 86А на набережной Обводного канала. Во время происшествия погибла одна женщина. Пятеро жителей были успешно эвакуированы из опасной зоны. Огонь был потушен через 50 минут после начала возгорания.

Около половины четвертого утра произошел еще один пожар, на этот раз в однокомнатной квартире в доме 21-3 на улице Федора Абрамова. Семь человек были эвакуированы спасателями. Потребовалось полтора часа, чтобы справиться с огнем. В результате инцидента погибла женщина, а один мужчина получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Одновременно с этим произошел третий пожар в квартире в доме 4-1 на улице Академика Константинова. Здесь огонь охватил четыре квадратных метра жилого помещения. Десять жильцов были эвакуированы, а пожар был ликвидирован спустя час. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины.

Ранее мы сообщили о том, что на Софийской улице случился пожар в ангаре.

Фото: Piter.TV