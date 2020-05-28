Видео: в Парголово сгорели два гаража

Инцидент произошел вчера вечером. Местные жители пожаловались на запах дыма.

Вечером 27 мая в поселке Парголово Выборгского района полностью сгорели два гаража, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Происшествие на видео засняли очевидцы.

Сообщение о пожаре по адресу улица Первого мая, 101 поступило в 22:25. В огне оказались два гаража размером 3 на 6 метров. В 23:03 пожар ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.

В тушении участвовали 8 человек личного состава.

В этот же день два гаража пострадали в пожаре на улице Космонавтов, три человека погибло.

Видео: Юлия Овчинникова, Алексей Сергеев / vk.com/pargolovo_city