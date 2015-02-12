Почти 30 человек эвакуировали из горящего дома в Лаголово

На кухне в двухкомнатной квартире выгорела обстановка на площади около 7 кв.м.

Пожарные эвакуировали около тридцати человек из горящего дома в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе ГКУ "Леноблпожспас", сигнал о пожаре в доме на улице Детской в Лаголово поступил в службу 3 декабря в 20:30.

Когда пожарные прибыли на место, на кухне в двухкомнатной квартире выгорела обстановка на площади около 7 кв.м.

Из здания эвакуировали 20 человек с первого по третий этаж и восемь человек с четвёртого и пятого этажей, включая троих детей. Часть людей эвакуировали по лестнице, а оставшихся — с использованием спасательных устройств.

Ранее мы сообщили о том, что из пожара на проспекте Солидарности эвакуировали 5 человек.

Фото: Piter.TV