В Ульяновке в пожаре погиб 4-летний ребёнок

Огонь охватил дом размером 6х4 метра.

Около двух часов ночи в среду, 9 октября, в поселке Ульяновка (Тосненский район Ленинградской области) загорелся двухэтажный частный дом. Во время пожара погиб ребенок, рассказал 47channel

Как рассказали в пресс-службе Леноблпожспас, на месте ЧП работал личный состав 111 пожарной части Кировского отряда Леноблпожспас. Огонь охватил дом размером 6х4 метра. В результате пожара коттедж сгорел полностью.

В огне пострадала женщина и погиб четырехлетний ребенок. Все обстоятельства случившегося выясняются.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "101" или "112".

Утром 9 октября в Петербурге в квартирном пожаре в Толубеевском проезде пострадал мужчина.

Фото: МЧС по Ленобласти