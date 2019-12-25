В Ульяновке в пожаре погиб 4-летний ребёнок

Около двух часов ночи в среду, 9 октября, в поселке Ульяновка (Тосненский район Ленинградской области) загорелся двухэтажный частный дом. Во время пожара погиб ребенок, рассказал 47channel
Как рассказали в пресс-службе Леноблпожспас, на месте ЧП работал личный состав 111 пожарной части Кировского отряда Леноблпожспас. Огонь охватил дом размером 6х4 метра. В результате пожара коттедж сгорел полностью.
В огне пострадала женщина и погиб четырехлетний ребенок. Все обстоятельства случившегося выясняются.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "101" или "112".
Утром 9 октября в Петербурге в квартирном пожаре в Толубеевском проезде пострадал мужчина.
Фото: МЧС по Ленобласти
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