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В квартирном пожаре на улице Партизана Германа пострадал мужчина
Сегодня, 8:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В квартирном пожаре на улице Партизана Германа пострадал мужчина

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В двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 1,5 "квадрата".

В Красносельском районе Петербурга в ночном квартирном пожаре пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленобласти. 

Сообщение о пожаре на улице Партизана Германа, дом 14/117 поступило на пульт дежурного 19 мая в 00:32. В двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 1,5 м2. В 00:54 пожар был ликвидирован. 

Во время пожара пострадал мужчина, он был направлен в медицинское учреждение.

Накануне в бизнес-центре на Магнитогорской улице вспыхнул крупный пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: квартирный пожар, улица партизана германа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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