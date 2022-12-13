В квартирном пожаре на улице Партизана Германа пострадал мужчина

В двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 1,5 "квадрата".

В Красносельском районе Петербурга в ночном квартирном пожаре пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пожаре на улице Партизана Германа, дом 14/117 поступило на пульт дежурного 19 мая в 00:32. В двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 1,5 м2. В 00:54 пожар был ликвидирован.

Во время пожара пострадал мужчина, он был направлен в медицинское учреждение.

Накануне в бизнес-центре на Магнитогорской улице вспыхнул крупный пожар.

Фото: Piter.tv