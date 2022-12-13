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В бизнес-центре на Магнитогорской улице вспыхнул крупный пожар
Сегодня, 8:06
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В бизнес-центре на Магнитогорской улице вспыхнул крупный пожар

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Возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС.

Утром четверга, 18 мая, в Красногвардейском районе Петербурга произошёл пожар. Огонь охватил здание бизнес-центра на Магнитогорской улице. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Как удалось установить, в четырёх складских зданиях площадью 60х80 м загорелась часть постройки на 15х30 м. К устранению пожара привлечены 32 спасателя и 7 единиц спецтехники.

Возгоранию присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших и причины случившегося неизвестны.

Ранее мы сообщили о том, что из полыхающего дома на Фонтанке эвакуировали 15 петербуржцев.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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