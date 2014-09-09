Ночью пламя охватила 2 балкона многоэтажки на улице Ольги Форш

Пожар смогли локализовать за час, данные о пострадавших не поступали.

В ночь на пятницу, 8 июля, в 3:48 спасатели в Калининском районе получили сигнал о пожаре в многоэтажном доме на улице Ольги Форш. Пламя затронуло 2 балкона на 14-том и 15-ом этажах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

На борьбу с огнём направились 20 спасателей и 4 единицы техники. Возгорание устранили спустя всего час. За это время 14-ом этаже обгорел не только общий балкон, но и холл 20 площадью 20 кв.м. Этажом выше пострадал только балкон, занимающий 6 кв.м. Сведений о пострадавших не поступало.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что ппожар в "Ашане" на Рублевском шоссе в Москве потушили.

Фото: Piter.TV