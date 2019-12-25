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МЧС: пожар в "Ашане" на Рублевском шоссе в Москве потушили
Сегодня, 18:13
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МЧС: пожар в "Ашане" на Рублевском шоссе в Москве потушили

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В 12:20 спасатели полностью ликвидировали пламя.

В торговом центре "Европарк" на Рублевском шоссе, 62, потушили пожар площадью пять метров. Он начался в магазине "Ашан", сообщает телеканал "360". 

Пожар был на первом этаже, в 12:20 спасатели полностью ликвидировали пламя. Обошлось без пострадавших. На опубликованном видео в Сети слышно, как воют сирены и виден дым. Открытого огня не было, люди вели себя спокойно.

Ранее продавец магазина избил петербурженку из-за просьбы убрать колокольчики на двери и быть потише. Потерпевшая и ее семья проживают прямо над магазином, поэтому им особенно мешают посторонние звуки в ночное время.

Фото: Piter.tv

Теги: ашан, москва, мчс, огонь, рублевское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Новости России,

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