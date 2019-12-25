МЧС: пожар в "Ашане" на Рублевском шоссе в Москве потушили

В 12:20 спасатели полностью ликвидировали пламя.

В торговом центре "Европарк" на Рублевском шоссе, 62, потушили пожар площадью пять метров. Он начался в магазине "Ашан", сообщает телеканал "360".

Пожар был на первом этаже, в 12:20 спасатели полностью ликвидировали пламя. Обошлось без пострадавших. На опубликованном видео в Сети слышно, как воют сирены и виден дым. Открытого огня не было, люди вели себя спокойно.

Ранее продавец магазина избил петербурженку из-за просьбы убрать колокольчики на двери и быть потише. Потерпевшая и ее семья проживают прямо над магазином, поэтому им особенно мешают посторонние звуки в ночное время.

Фото: Piter.tv