На Старопутиловском валу ночью тушили горящее производственное здание

Пострадавших нет.

Незадолго до полуночи в пятницу, 4 декабря, на Старопутиловском валу вспыхнуло производственное здание. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

В здании №7 корпус 1 сильно дымился третий этаж, охранник рассказал прибывшим на место службам, что на втором этаже могли остаться четверо людей. Один человек вышел из горящего здания самостоятельно, еще одного вывели спасатели. К счастью, никому из людей не потребовалась серьезная медицинская помощь – погорельцев осмотрели врачи, работники отказались от госпитализации.

Огонь охватил пятую часть помещения площадью более 50 квадратных метров, известно, что в этом цеху производили бумагу. Причина пожара, однако, не уточняется. К 1.48 пожар ликвидировали силами 28 огнеборцев и шести единиц техники.

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Фото: Piter.TV